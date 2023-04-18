近年真人秀盛行，許多節目會找來嘉賓拍攝真實生活狀態，不少素人也能透過這個機會成為名人，西班牙節目《Big Brother》邀請各年齡、職業、家庭背景的人一起住在同一棟房子，每週會舉行比賽淘汰房客，留到最後的就是贏家，但節目2017年時爆發性侵醜聞，節目男嘉賓在錄製情況下性侵女嘉賓，近日案件判決出爐，男方被判刑15個月。

據英國《BBC》報導，2017年西班牙節目《Big Brother》的其中一名參賽者盧比斯（José María López），趁著眾人參加酒精派對喝到不醒人事，進入房間性侵24歲正妹，兩人在節目中關係曖昧，盧比斯躺上床後脫下受害者的褲子，蓋著被子侵犯對方，受害者拒絕後他仍不停止，直到受害者的臉曝光後，節目組才發現受害者醉到失去意識，立刻出面阻止。

#ÚltimaHora 🔴 El ex concursante de Gran Hermano José María López, condenado a 15 meses de prisión por abusos sexuales a Carlota Prado https://t.co/afCKyW3HXr — EL MUNDO (@elmundoes) April 17, 2023

事發隔天節目組讓雙方單獨進入「懺悔室」，並播放整個侵犯過程，讓女方崩潰大哭，製片人表示已經將盧比斯開除，但同時建議受害者將事情放下，受害者於2018年報警。法官怒斥盧比斯將別人當成性工具，判入獄1年3個月，不過根據西班牙法律，若罪犯刑期不到2年且沒有前科，並非一定要入獄，法官同時處以4年的限制令，在此期間他不得與受害者連絡，且須向她支付6000歐元（約20萬新台幣）的賠償金，節目製作公司也需賠償受害者的精神損失。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。