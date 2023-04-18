許多人交往都會找機會跟對方享受兩人時間。一位女子分析自己交往、身邊朋友經驗後好奇詢問，「為什麼男生這麼喜歡叫女友去他家？」反過來卻很少有女生一直找男友去自己家，讓她相當好奇背後原因，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，和幾個男生交往後她發現，這些男生多多少少都很喜歡讓女朋友去自己家，一問之下發現她身邊的朋友也都是這樣，讓她試著猜想背後目的，「通常這樣就是不想出門只想宅在家，然後又能跟女友相處打炮之類的吧」。不過讓原PO好奇的是，以她的朋友圈來說，反過來卻很少有女生會一直找男友回家，「為什麼男生這麼喜歡叫女友去他家？」同時也忍不住詢問有沒有反過來的案例？

對此，許多網友紛紛回應，「帶回家打炮比較方便」、「女生都喜歡叫男友去咖啡廳、逛街、姐妹聚會，男生只想在家打砲」、「想打炮又不想付旅館錢，也不想花時間金錢約會，把家裡當砲房」。

另外還有不少人點出，這種現象可能跟家人有關，「因為女生一直把男友帶回家，好像就有一種莫名其妙的尷尬感，女方家人、特別是爸爸可能心裡會很不是滋味吧，男方爸爸就好像沒那麼恐怖」、「個人觀察是，畢竟男生是帶把的，跟女生每天膩在一起，男生家長可能比較不會擔心。但是換作女方家長好了，如果每天看到自己女兒帶男生回家，心裡會很不是滋味。當然女兒去別人家也會擔心，但是當他們就在自己屋簷底下，那感受還是不一樣的」、「兩方都跟家人同住的話，通常男方家人都管得比較鬆，要色色什麼的也不會礙手礙腳或很緊張之類的」。