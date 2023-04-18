基隆關指出，海關自2022年5月26日提供進口船舶抵達申報e化服務，出口船舶線上結關的部分，則於今年新增以電子文件上傳「出境隨船服務人員名單」及「出境及過境旅客名單」的服務。

現在船舶進出港申報，均無需再為提交文件親自臨櫃辦理，透過該系統網頁即可輕鬆完成送件。

基隆港區運輸業者因其處所離海關及港區甚近，洽公方便，過往多以臨櫃遞交理船書面文件及辦理出口船舶結關，在進口船舶抵達e化新服務上路後，基隆港出口船舶採線上結關的比率，已由年初的2成，提升至目前5成。