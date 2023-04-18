基隆關指出，海關自2022年5月26日提供進口船舶抵達申報e化服務，出口船舶線上結關的部分，則於今年新增以電子文件上傳「出境隨船服務人員名單」及「出境及過境旅客名單」的服務。
現在船舶進出港申報，均無需再為提交文件親自臨櫃辦理，透過該系統網頁即可輕鬆完成送件。
基隆港區運輸業者因其處所離海關及港區甚近，洽公方便，過往多以臨櫃遞交理船書面文件及辦理出口船舶結關，在進口船舶抵達e化新服務上路後，基隆港出口船舶採線上結關的比率，已由年初的2成，提升至目前5成。
基隆關表示，為提供更便捷的出口船舶進出港申辦程序，3月23日起，運輸業者於「關港貿單一窗口」網頁申請線上結關時，開放以電子文件上傳「出境隨船服務人員名單」及「出境及過境旅客名單」，免再於結關後補送紙本。
基隆關指出，海關自2022年5月26日提供進口船舶抵達申報e化服務，出口船舶線上結關的部分，則於今年新增以電子文件上傳「出境隨船服務人員名單」及「出境及過境旅客名單」的服務。
現在船舶進出港申報，均無需再為提交文件親自臨櫃辦理，透過該系統網頁即可輕鬆完成送件。
基隆港區運輸業者因其處所離海關及港區甚近，洽公方便，過往多以臨櫃遞交理船書面文件及辦理出口船舶結關，在進口船舶抵達e化新服務上路後，基隆港出口船舶採線上結關的比率，已由年初的2成，提升至目前5成。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。