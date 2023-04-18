股東會旺季到，為吸引股東參與盛會，股東會紀念品成為吸睛利器，然對股權相對穩定的網通股而言，股東會紀念品的發放金額高低並不那麼重要，經查目前已發布要發放股東會紀念品的網通公司中，決定發放超商商品卡的家數不少，包括波若威、智邦、兆赫均決定發放50元超商商品卡，相形之下，決定發放等值於300元全家禮物卡的光聖就顯得特別有誠意，對此，光聖表示，這只是感謝股東長期支持的一個小心意。

光聖今年股東會預訂在6月6日召開，據公告指出，停止過戶起始日為4月8日，換言之，如為領取光聖今年股東會紀念品而買進光聖持股的投資人，今年已確定來不及，僅4396名幸運兒入列。

光聖強調，為嘉惠股東，此次股東會紀念品的領取條件不限股數，零股亦可領，不過，僅限親臨股東會現場或是有參與電子投票者才行。

雖然領股東會紀念品已來不及，但要想領股息今年還是有機會，為回饋股東，光聖除祭出股東會紀念品攻勢外，今年股利也很豐厚，經董事會決議今年擬派發2.1元現金股利，以其去年EPS 4.85元換算，派發率達43.3％，雖然光聖近期股價回升，18日收盤價達55.3元，現金殖利率也還有3.8％，小勝銀行利率。