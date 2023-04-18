台北關提醒，肉製品是動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，入境時應主動申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發之檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境。

旅客攜帶未經檢疫之活動物及其產製品入境，依動物傳染病防治條例第45條之1之規定處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

如果是自最近3年發生非洲豬瘟國家攜入豬肉產品，初次違規，裁處20萬元罰鍰，再次違規則加重罰鍰100萬元。

此外，自高病原性家禽流行性感冒疫區攜入家禽產品，初次違規，裁處3萬元罰鍰，再次違規加重罰鍰30萬元，第3次違規則加重罰鍰100萬元。

植物產品部分，屬植物防疫檢疫法第17條應施檢疫物品，亦應於入境時申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發之檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境；旅客攜帶未經檢疫之植物及其產製品入境，依植物防疫檢疫法第25條之1規定處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。