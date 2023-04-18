台灣保單滲透率高，國泰人壽訪談發現，40歲以下客戶，被保人占比為要保人(負擔繳保費且訂契約者)的兩倍，顯示年輕族群較少自購保險；反之，根據2022年金融聯徵中心調查，25至39歲年輕族群持卡數平均已達4.24張，年輕族群對信用卡依賴程度持續成長。

為填補年輕族群意外保障，看準此族群刷卡消費力道與缺乏自購保險習慣，國泰世華銀行與國泰人壽繼利即保、國泰人壽 iSmart 變額壽險後，再次強強聯手合作，推出「刷到保」服務，透過刷卡就可累計意外險保障額度，讓保險新手願意踏出保險第一步，未來更能有意識的主動強化保險保障。

參加的卡友，只要刷卡消費超過2萬元，除享有該卡小樹點(信用卡)、哩程等原有回饋外，還可依累計刷卡金額，獲得10萬元以上、最高30萬元的意外險保額。

對於推出刷卡消費可享人壽保障的跨界合作，國泰金控副總經理陳冠學表示，國泰希望能提供更多元、跨集團、跨業種的金融服務，將國泰世華銀行CUBE App 作為主要的數位金融入口，除滿足各年齡層的客戶需求，也能幫助年輕族群長期養成保險保障及理財的認知與習慣。

陳冠學表示，國泰客戶以CUBE App啟用刷到保服務，後續的消費金額即會轉換成個人可保險的額度，賦予刷卡消費新價值。

為鼓勵顧客體驗「刷到保」活動，國泰世華銀行推出限時限量回饋活動，符合活動資格者還可獲得等值保費的刷卡金回饋；想參加活動，只需按照以下 3個簡單的步驟，即可完成。

首先，即日起至5月31日止，於CUBE App同意「刷到保」條款參加本活動；其次，刷卡消費金額累計成保額，消費總額超過2萬元時，即達成指定最低門檻並獲得10萬累計保額，刷愈多、累計愈多，最高上限30萬保額。

第三步驟即投保後享優惠，累積保額達指定門檻，於今年6月1日至6月30日開放投保期間，即可投保指定保險商品並選擇保障額度。

以國泰世華信用卡支付保費(即核保後應繳費用)，且符合本活動資格者，2個月後回饋等值保費的刷卡金。活動限量2萬名，額滿關閉。若如遇未核保者，則改為30點小樹點。