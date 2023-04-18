已故澳門賭王何鴻燊女兒何超蓮今(18日)與大陸男星竇驍結婚，據悉，本次的婚禮共花費超過5千萬港元(約新台幣近2億元)，而現場眾星雲集，兩人的臉上也洋溢著幸福的笑容。豈料，陸網上竟傳出女方弟媳奚夢瑤曾與竇驍談戀愛的消息，讓奚夢瑤急忙發文澄清。

今日何超蓮與竇驍舉辦婚禮，而現場的畫面也在陸網上流傳，可見其中奢華的布景，以及眾星雲集的場面，舉凡張一山、丁子高、孫耀威、阿Sa、阿嬌等人都被曝來到現場為兩人慶祝。此外，竇驍更在微博上曬出婚紗照高調放閃，而何超蓮也在事後轉發，甜蜜舉動羨煞一眾網友。

豈料，有網友扒出男方竇驍曾與何超蓮的弟媳奚夢瑤交往過，而消息曝光後在微博上掀起熱議，更衝上熱搜榜的榜單。對此，奚夢瑤於今日稍早在微博上更新貼文，寫下：「明明19年就闢過謠了，跟他從來沒有談過戀愛！大喜日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的兩人。」此外，在奚夢瑤2019年4月的微博貼文中，也可見到她表示與竇驍是同事關係，並祝福他與何超蓮幸福快樂的字句。

貼文PO出後，在微博上掀起一陣討論聲浪，粉絲們紛紛留言希望停止謠言的傳播：「大喜日子別開玩笑了」、「別給人家造謠了」、「不闢謠你說人家談戀愛，闢謠了說人家茶，這雙標能力真是可以的」、「大家真的很會編故事。」