上市櫃西進投資匯回去年首度破千億元、創下史上新高。金管會證期局副局長張子敏18日公布去年上市櫃大陸、海外投資狀況，截至去年底止，上市櫃去年在大陸獲利金額達4,541億元，創歷年次高，投資收益匯回金額則上衝1,144億元，創史上新高，其中，投資損益前三大上市產業為半導體、其他電子、電子零組件，較前年多賺了423億元。

據統計，去年上市櫃投資大陸收益匯回金額衝1,144億元，較2021年匯回415億元，增加176％，張子敏分析，去年度匯回金額創下2013年有統計以來的史上新高紀錄，證期局彙整匯回前十大公司的原因發現，主要二大理由是發放股利、策略性考量。即要配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致。

上市櫃公司去年在大陸投資獲利也相當亮眼，去年上市公司獲利4,279億元、上櫃公司獲利262億元，合計獲利4,541億元，整體較2021年度減少982億元，但仍創下歷年獲利次高。

張子敏進一步分析，去年上市櫃公司在大陸投資損益前三大上市產業分別為半導體、其他電子、電子零組件，分別較前年多賺195億元、160億元68億元，投資獲利減少前三大則是塑膠工業、電腦及週邊設備業、水泥工業，分別較前年減少403億元、360億元、205億元，主要受市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。

截至去年底止，上市公司686家，上櫃公司524家，合計1,210家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,682家的71.94％，較2021年底淨增加2家。上市櫃投資大陸累計原始投資金額達2兆7,032億元，較2021年底增加1,744億元，張子敏分析主要是基於營運策略考量併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

在海外投資部份，截至去年底止，上市公司727家，上櫃公司562家，合計1,289家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,682家之76.63％，較2021年底淨增加8家。累計投資金額達7兆8,507億元，較2021年增加6,981億元，張子敏指出，是因併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

去年上市櫃海外投資獲利1兆1,317億元，整體較2021年度減少1,375億元，但仍是歷年獲利次高。海外投資獲利前三大上市產業為航運、半導體、電子零組件業，獲利比2021年增加268億元、217億元、199億元，獲利衰退前三大為電腦及週邊設備業、塑膠工業、水泥工業，分別衰退680億、606億元、149億元，受市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。