（友達光電公司250億元永續指數連結聯貸案簽約典禮，由友達光電公司董事長彭双浪（右）及臺灣銀行董事長呂桔誠（左）共同主持。圖／臺灣銀行提供） 臺灣銀行統籌主辦友達光電公司五年期新臺幣250億元永續指數連結聯貸案，由第一銀行、土地銀行、華南銀行、台灣中小企銀、台北富邦銀行、中國信託銀行、星展銀行、彰化銀行、兆豐銀行、永豐銀行及台新銀行等12家銀行共同主辦，並於4月18日完成簽約。簽約儀式在臺灣銀行公庫部舉行，由臺灣銀行董事長呂桔誠與友達光電董事長彭双浪共同主持。本聯合授信案主要用途為充實中期營運周轉所需，由臺銀擔任管理銀行，參加銀行共有18家。在金融機構踴躍參貸下，本聯合授信案超額認購280％，達560億元，最終以250億元結案，充分顯示金融同業對友達光電營運理念及發展策略給予支持與肯定，友達光電即使面對市場需求趨緩，仍能審慎維持整體財務結構穩健，淨負債比3.3％為歷來景氣下行時最低水位，展現管理成效。本聯合授信案同時為「永續指數連結」聯貸案，顯示銀行業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任，並以實際行動支持友達光電永續成長。友達光電是全球光電解決方案領導廠商，以顯示器技術為核心，持續積極投入「雙軸轉型」，精進顯示技術附加價值（Go Premium），深化垂直市場應用（Go Vertical）。為因應國際趨勢連結永續發展目標(SDGs)，友達光電2022年正式成為全球再生能源倡議組織RE100的會員，成為全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業，此外，2022年在企業永續推動成果上，友達已連續十三年入選道瓊世界永續發展指數的組成企業，獲MSCI ESG 指數評級A級，並持續獲台灣「證券交易所」公司治理評鑑前5％；在ESG的評鑑肯定亦有諸多傑出表現，獲台灣企業永續獎十大典範企業、國家企業環保獎、彭博性別平等指數等多項榮耀。為落實永續發展目標暨強化企業社會責任，臺銀亦將國際永續倡議融入於營運活動，更於去年5月同時簽署赤道原則及簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，以強化永續經營韌性；另因應主管機關永續相關政策，實踐ESG的永續作為，臺銀將永續發展聚焦於「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大主題，運用金融核心職能，深化永續經營的各項作為，以提升競爭力，同時發揮金融影響力。