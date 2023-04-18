重機騎士遇三寶車違規大迴轉，氣炸徒手重擊車前擋風玻璃，造成碎裂成蜘蛛網。（翻攝自社會事影音）

今(18)日上午9時50分，新北市新店區發生一起行車糾紛，有輛27歲謝姓駕駛開著轎車在雙黃線違規迴轉，嚇得54歲詹姓重機騎士直按喇叭，雙方便在街道上理論，詹男情緒氣憤，一拳重擊在轎車前擋風玻璃上，造成玻璃碎成蜘蛛網，並且也讓右側後照鏡毀損，警方獲報到場後，雙方已自行和解，但警方仍開出「汽車駕駛人轉彎或變換車道」罰單，處600元以上至1800元以下罰緩。

據悉，54歲詹姓重機騎士騎著重機，行經新北市新店區北宜路二段上，突然遇到27歲謝姓駕駛開著1輛轎車，並在雙黃線道上違規大迴轉，嚇得詹男喇叭急按警示，而這謝男便直接開走。

豈料，詹男也違規迴轉追了上去，雙方便在街道上停車理論，下秒詹男一時情緒氣憤，一拳敲在謝男的轎車前擋玻璃上，造成玻璃碎成蜘蛛網狀，還可看見轎車的右後視鏡也受損；經警方到場了解後，雙方稱已自行和解，不需警方介入，謝男也稱不會提出毀損告訴，雙方自行離去。

警方表示，由於本案雙方和解，但警方追加開單，依道交條例48條「汽車駕駛人轉彎或變換車道」，第二款「不依標誌、標線、號誌指示」，處600元以上至1800元以下罰緩。

而這段影片也在網路上曝光，網友看傻眼，紛紛留言表示「拳頭真硬」、「騎士檢舉就好，幹嘛又自找麻煩咧」、「什麼手套啊想知道」、「看起來很爽！但是做的事情都很沒意義」、「雖然三寶很討厭，但是衝動是需要代價的！」。