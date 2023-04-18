最新2024總統民調讓藍營支持者如洗三溫暖，近日台灣民意基金會民調出爐，新北市長侯友宜有明顯起色。精神科醫師沈政男指出，這是抽樣誤差造成的，因為國民黨的人選還沒底定，不表態比例增加，原本支持侯友宜的人有好大一部份猶豫起來了。但侯友宜一直謹守分際，始終不願表態，至少在一對一民調中，即使不表態比例很高，他也能跟賴清德打成旗鼓相當，賴清德千萬不要小覷！

「有人解讀說，喔，國民黨復活了。不是這樣啦！」沈政男表示，這是因為抽樣誤差造成的，證據就是，每當國民黨支持度提升，侯友宜的民調也會比較高，顯見跟受測者的政黨支持比例有關，也就是說，侯友宜這次民調又回升，其實是因為抽到國民黨支持者比較多的緣故。所以說侯友宜在今年二月以後，2024總統民調下降，主因是不表態比例增加，原本支持侯友宜的人有好大一部份猶豫起來了。

沈政男指出，總之現在大家看到的2024總統民調，都是做好玩的，因為國民黨的人選還沒底定，尤其是侯友宜，一直謹守分際，始終不願表態。「侯友宜，賴清德千萬不要小覷！」侯友宜是經歷過生離死別、大澈大悟的人，你看他即使總統大位的肥肉來到眼前，依然沒有流口水，就只是等待國民黨徵召他，試圖把爭取權位的負面印象降到最低。韓國瑜，就是忍不住，然後曇花一現，什麼都沒了。

「侯友宜，不是韓國瑜喔！」沈政男強調，韓國瑜後來大輸蔡英文，普遍認為乃因抗中保台，其實還有一個decency的問題。decency一般的意思是端莊度，但我翻成完成度，而韓國瑜在這方面有所不足。然而，侯友宜在這方面不只好過韓國瑜很多，比起賴清德也不惶多讓。郭台銘做為政治人物的完成度，至今是一個疑問，雖然他的民調落後侯友宜沒有太多。

沈政男直言，所以說侯友宜的真正2024支持度，目前還看不出來，但至少在一對一的民調裡，即使不表態比例很高，他也能跟賴清德打成旗鼓相當。此外，沈政男也提及，「2024的賴清德比起2020的蔡英文，選舉實力如何？蔡英文可以領先韓國瑜10幾％，難道賴清德也能領先侯友宜10幾％？所以說賴清德現階段好像領先侯友宜，甚至說是領先10幾％，絕對不能當真啦！」