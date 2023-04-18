藍丞晞在《和平歸來》因直擊輕生一幕受驚訝崩潰。（公視提供）

藍丞晞在《和平歸來》飾演新進護理師。（公視提供）

以電視劇《天黑請閉眼》打開知名度的藍丞晞，在公視《和平歸來》飾演新進護理師，劇中因直擊輕生畫面，受到驚嚇而精神崩潰，瞬間智商衰退成6歲孩童，她18日與陳以文、百白出席媒體茶敘時，被問是否曾像角色有過創傷、甚至崩潰？

她坦言也曾因成長過程歷經波折，造成她有分離焦慮症、對人不信任、自閉等，長大後深受情緒問題困擾，嚴重時只要男友一離開自己，總覺得分開就再也回不來而情緒就會崩潰，還曾摔爆浴室的洗手檯、連哭數日哭到不成人形。

藍丞晞坦言自己的童年比較複雜，複雜到曾看了幾次心理醫生，醫生都只跟她說「辛苦妳了，妳經歷的事太多了，但是我幫不了妳」，她說因父母離異、大人長期不在身邊，又遇到不友善的親戚，她等於是自己長大，從小缺乏愛、心理很不健康的她，被原生家庭的苦難塞滿， 無法思考到底「我要什麼、我是什麼樣的人」，人生有將近30年都是在害怕失去、每天都很恐懼，但沒人幫得了她，感覺太痛苦了，但她也不想要放棄自己，「我一直想要了解自己，當自己的好朋友，問自己怎麼了，把想到的原因寫下來，能做的就試試看，找尋恐懼來源，做到某些程度就破解了！」

因為有強烈的意念要讓自己變好、不想要一輩子這樣，她在30歲時又決定再賭一次、給自己一次機會，找了諮商一次要價6000元的心理諮商師，買了完整課程，一週去一次，接受為期約兩個月的諮商課程，每一次諮商完，走出來時都是痛哭流涕，「課程結束，我也終於跟全世界和解了！」她說她一直都在幫助自己，「一定要先認識自己，學會愛自己接受自己，才有辦法跟別人相處，我以前一直沈浸在過去的悲傷，很難看見世界別的面貌」。

不再沈浸於過去悲傷的她也分享喜事，今年2月初還跟交往3年多的圈外男友登記結婚，分離焦慮也不再有，現在老公如果要出遠門？她開玩笑說：「叫他把錢留下，伴手禮要帶回來，平安就好，再見！」被問何時生小孩？她笑說：「等我紅了就去生小孩，讓我先賺一點奶粉錢。」

藍丞晞坦言因為當年發生SARS事件時自己還小，不是太了解發生什麼事，「一看到劇本時還覺得這種設定太扯、太狗血了吧！後來透過劇組解說才知道原來這都是真的。」雖然跟這次劇中角色沒有太多共通點，但因為自己曾經的經歷，所以她知道要從打擊中走出來是件很困難的事，拍完到現在還是會偶爾想起這個角色，想著「莉美最近不知道怎麼樣」，很想要關心她。

她劇中因看到看到輕生一幕受驚嚇而哭得崩潰，百白表示，身在那場景的演員其實都非常震撼，因為大家不會有這樣的經驗，尤其那是在真實的醫院拍，找了儲藏間，有非常多灰塵，「你的身體會相信那是真的！而且藍藍非常投入角色，那種激動、用力不是入戲太深，而是像跑了10公里就會那麼喘，當時導演想要幫助她緩和情緒，但礙於是男性無法抱住她，要我幫幫忙，我於是把她的肩膀放在地上，讓她的身體跟地板連結，像是地板接住她，然後輕按她的肩膀，彷彿唸咒般告訴她：妳現在是安全的、妳絕對是安全的，幫助她就像運動員一樣重新調整好呼吸」，藍丞晞聽著百白講一段時，又忍不住紅了眼眶，淚水奪眶而出，「我們當時都代替角色在經歷那一切，真的很不容易」。