65歲男子因心房顫動合併心室過速，至新竹台大分院生醫醫院竹北院區就診，經心律不整藥物治療後，仍不時會覺得心悸與呼吸困難。醫師與其討論進一步手術治療時，發現病人有腦部開刀的病史，若使用傳統的高頻電氣燒灼術，雖然不需要注射顯影劑，但手術時間較久，家屬擔心長時間麻醉對他的負擔太大。

若採用新型的冷凍導管消融術，手術時間可以縮短，不過冷凍導管消融術一般會使用顯影劑輔助，而男子又剛好對顯影劑過敏。經由電生理團隊與家屬充分討論後，醫師決定利用超音波導引技術，進行零顯影劑的心房顫動冷凍導管消融術治療，術後男子恢復良好。既縮短手術時間，又避免了注射顯影劑的風險。

新竹台大分院心臟血管內科黃冠智醫師解釋，臨床上常見的高頻電氣燒灼術，在術中不會使用顯影劑，是以3D的建模技術，在電燒術中呈現病人的心臟解剖構造，對顯影劑過敏的病人而言，是常見的治療選擇，但缺點則為手術麻醉時間長。新竹台大分院自2019年引進冷凍導管消融術，與一般的高頻電氣燒灼術相比，兩種手術的成功率相當，但冷凍導管消融術的手術時間比高頻電氣燒灼術短，可降低病人手術麻醉的風險。

但一般冷凍導管消融術需使用顯影劑確認球囊與肺靜脈開口的密合度，相對不適合顯影劑過敏的病人，另外注射顯影劑也有可能造成急性腎臟傷害，對於有慢性腎病變病人而言也是一種風險。使用超音波來協助冷凍導管消融術，一方面維持縮短手術時間的優點，另一方面則避免了注射顯影劑的風險。黃冠智建議民眾應於術前與醫師充分討論，選擇最適合的治療方式。

新竹台大分院心臟科主任廖敏村說明，過去臨床上做心房顫動的術式，都是利用超音波來協助電燒手術中心房中膈穿刺的步驟而已。冷凍導管消融術中，常會使用顯影劑注射來評估肺靜脈回流至左心房的血流是否被冷凍消融術的氣球封堵密合。近年來隨著高階超音波機器影像畫質的提升，肺靜脈回流是否已被氣球封堵密合，已經能透過彩色超音波的血流訊號有效評估，不需使用顯影劑，可以降低對顯影劑過敏、有慢性腎病變病人的手術風險。