國片《空巢》17日一連續舉辦了媒體試片和星光首映，導演周學立與男女主角黃仲崑、林秀玲；馬來西亞演員戴祖雄、葉周權、蔡詩羽，客串演出的唐從聖也特地出席站台。晚上首映星光熠熠，歌手品冠、AcQUA源少年、李東軒、國光幫姐妹趙詠馨、楊潔玫、毛懿菁、新生代網紅共計約30多位藝人也都來站台。

周學立表示片中有許多一鏡到底的亮點，像是爸爸黃仲崑失禁脫糞全裸演出、林秀玲和黃仲崑夫妻多場深情對手戲、祖雄跟媽媽林秀玲爭執、弟弟葉周權30秒轉玩魔術方塊成功的橋段，真的很挑戰演員的演技。

被問到為何會選用資深演員擔綱演出？周學立表示對資深演員的演技有信心，她相信「綠葉也可以當紅花」，像那場黃仲崑全裸的淋浴戲，演出可以不帶任何色彩，反而讓人感動，而祖雄、蔡詩羽及唐從聖，在片中也都有精湛的演出。

黃仲崑看完全片哽咽表示，一直讓他想起92歲的母親，父母親老化早晚都會發生，電影提醒大家要把握當下，甚至去思考未來怎麼面對這種《空巢》情境。他現場更緩慢地說道：「一般演戲是入戲很難，沒想到自己演完後，反而出戲更難。」

而女主角林秀玲則說：「看了後心裡很酸，一直偷偷擦拭眼角，看著戲中自己演的老婆真的很累，而戲裡失智的老公跟過動兒真沒兩樣，同時呼籲大家不要忘了要多關懷照護者。」