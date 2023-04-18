興大的中興湖畔老流蘇樹生病了，經緊急救治起死回生，重現湖畔四月雪美景。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

興大的中興湖畔老流蘇樹生病了，經緊急救治起死回生，重現湖畔四月雪美景。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學中興湖畔的20多年老流蘇樹生病了！每年3、4月間猶如「四月雪」的花況不再，去年開花延後、今年直到3月底還光禿一片，校方出動植病系教授黃振文出診開藥方搶救老樹，經過2周積極救治，老樹終於起死回生再現美景。校方18日表示，預計花期至4月底，師生欣喜萬分、呼朋喚友來賞花。

中興大學有棵春季指標性的老流蘇樹，每年3至4月間開滿素雅的小花，形成美麗湖畔景緻，猶如「四月雪」，吸引許多師生民眾駐足欣賞，流蘇樹今年直到3月底仍枝條光禿，未見花蹤，不少師生向校方反映「救救老流蘇樹」。

該棵老流蘇樹在2001年間由時任總務長的鄭詩華教授挑選本土樹種栽種，前年開始出現延後開花狀況，今年更為惡化。興大校長薛富盛得知後，請託前副校長、植病系教授黃振文出診開藥方。

經黃振文診斷，研判主要病因是根部土壤硬化及流蘇樹瘤節蜱危害，有一側土壤因遭行人踩踏，導致土壤硬化，大量樹根浮現於土表，無法正常吸收水份及營養，加上大量瘤節蜱蟲危害，造成樹勢衰弱，影響開花。

黃振文建議以友善方式救治，進行根部附近土壤鬆土，並搭配蕈狀芽孢桿菌及營養液肥，提升樹木根系吸收水份及營養，讓樹勢回復健康；採用友善環境原料噴佈於葉部防治樹瘤節蜱，自4月初連續施作2周後，流蘇樹逐漸冒出大量小白花。

師生發現再現「四月雪」美景，紛紛在各社群平台分享呼朋喚友來賞花。