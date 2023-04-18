台新銀表示，「台新手付」APP上線兩年以來，以「手機就是刷卡機」的理念深受商戶喜愛，例如台中第六市場的「碧田家蘿蔔糕」蘇老闆，傳統市場的阿伯，也是「台新手付」鐵粉。蘇老闆說，自從導入「台新手付-手機感應」以來，每當客人要以信用卡或行動支付結帳時，自己便會拿出手機請顧客「嗶」一下，整個結帳流程僅需數秒鐘即可完成，且幾乎每次都能獲得顧客的讚嘆，驚呼「這樣也可以！」。

蘇老闆也提到，從疫情發生以來，消費者使用數位支付的比例成長顯著，目前碧田家大約有三分之一的顧客，是以行動支付、信用卡等數位支付方式結帳，不僅快速方便，更蘊含「環保永續」的理念。蘇老闆強調不只自己和客人很滿意這樣的服務，也會和周邊攤販鄰居分享「台新手付」的便利性，希望讓更多人可以有更高品質的支付體驗。

「台新手付」也獲得各獎項肯定，例如IDC國際數據「台灣數位技術創新獎」、數位銀行家（The Digital Banker）頒發「最佳商戶收款解決方案獎」、數位時代創新商務獎、國家品牌玉山獎、亞洲銀行及財金雜誌（ABF）「臺灣年度最佳行動銀行與支付方案」。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新透過創新收款型態協助商戶加速數位轉型，商戶透過「台新手付」APP收款，不論是一站式銷售、市集活動、快閃店、客製化服務、餐飲桌邊結帳與中大型零售商店皆適用，「台新手付」APP疫情期間已突破重圍被廣範使用，疫情後必能再創佳績，提供商戶更多獲客商機。

蘇育徵同時指出，台新銀行為國內收單家數市場第一銀行，合作商戶已逾17萬家，從線下刷卡機、線上「Link Pay」付款以及「台新手付App」，台新銀行向來領先業界提供全方位的收付服務，未來也將持續創新及整合各式支付金流技術，為商戶創造滿滿獲客商機。