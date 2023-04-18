美國與其歐洲盟友共同協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，展現西方帶領的國際秩序罕見的凝聚力。不過中國的外交出擊卻讓這種凝聚力面臨一些障礙。近期中共領導人重返國國際舞台展開連串的外交活動，在不到一個月的時間裡會見6位世界各地的領導人。分析人士認為，中共領導人外交出擊除了加強與老朋友的關係，同時也探尋出西方國家關係中的裂痕，讓大西洋兩岸間的團結備受考驗。

《華爾街日報》引述印度智庫塔克薩希拉研究所(Takshashila Institution)的中國問題研究員Manoj Kewalramani的話說，中共「對不同的對象進行不同的信息傳遞，但這基本上都是在為中國尋找新的行動空間」，「從所有角度來看，習近平都在試圖制約中國面臨的全方位遏制」。

報導指出，習近平近期連續會見了一些老朋友，例如巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)，魯拉訪華期間抨擊全球對美元的依賴，並參觀了被美國視為威脅的華為公司旗下的研究所；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也受到習近平的熱情款待，並支持其「歐洲戰略自主」理念。

報導指出，值得注意的是，習近平近期的外交活動對象中未包括烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，自俄烏戰爭爆發以來，兩人尚未交談過，儘管澤倫斯基曾發出對話邀請，其他國際政壇重要人士也做此呼籲，但習近平僅重申他願意在條件和時機成熟時進行會談。

讓中國走向世界舞臺中央很早就是 習近平外交政策的目標，例如「一帶一路」倡議(Belt and Road Initiative)，與其他安全和文化方面的倡議，上個月在中國的斡旋下，伊朗和沙特同意恢復兩國外交關係，標誌著中國的影響力日益上升。

香港浸會大學(Hong Kong Baptist University)政治學榮譽教授高敬文(Jean-Pierre Cabestan)說，「我在這裡面看到了對美國的反擊，以及打破習近平認為的北方世界反華聯盟的努力，這就是馬克宏的訪問在中國眼中是如此成功的原因，因為通過宣傳歐洲戰略自主的理念，馬克宏對挑撥美國與歐盟的關係起到煽風點火的作用。」

報導說，魯拉在訪華期間還表達支持多極世界的願景，呼籲各國讓本幣在全球商業中發揮更核心作用。他稱讚中國是當今世界政治、經貿、科技等各領域不可或缺的重要力量，巴西將從戰略高度與中國發展更緊密的關係。

此外，魯拉還指責美國鼓勵烏克蘭戰爭，他呼應中國的立場，認為美國向烏克蘭提供武器正在加劇這場衝突。習近平和魯拉還稱讚了彼此關於結束烏克蘭戰爭的提議，魯拉暗示，烏克蘭可能不得不將克里米亞割讓給俄羅斯。

報導最後說，習近平認為中俄關係是抵制西方領導世界秩序的核心，最近的外交行動中，他首先選擇訪問俄羅斯，與普丁重敘親密友誼，兩人並共同表示要共同推動世界正在經歷的百年未有之大變局。