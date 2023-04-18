中國大陸今年首季生產總值（GDP）按年增長4.5％，高於市場預期增長4％。渣打認為，2023年全年GDP增速有機會超過預測的5.8％，預計今年人民幣中期借貸便利（MLF）不會有進一步變化。

渣打發表報告指出，中國首季GDP按季增長2.2％，增速高於上季的0.6％，亦比疫情前（2017至2019年）同期平均增速1.8％。根據該行計算，首季的產出缺口（Output Gap）佔GDP的比重為-1.2％，上季則為-2.8％。渣打認為，中國人行將在第二季控制信貸增長，以確保新增貸款有效流向實體經濟，而不是在金融體系內流通。

渣打預計，中國大陸第二季GDP按年增速或高於該行預期的7％，但要留意美國和歐盟經濟放緩，或會對中國下半年經濟造成壓力。該行維持MLF及外匯存款準備金率（RRR）不會進一步改變的預測。

花旗表示，將中國今年經濟增長預測由5.7％上調至6.1％，並認為今年可能是中國決策者化解結構性問題的窗口期，包括民間信心疲弱、青年失業率以及地方政府債務問題等。

花旗首席中國經濟學家余向榮表示，出台刺激措施的必要性進一步降低，下一個觀察窗口是通常在4月底召開的討論經濟議題的中央政治局會議，但預計不會有重磅消息。