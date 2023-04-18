台灣最具指標AI盛會「AI EXPO Taiwan 2023」將在明（19）日盛大展開，本活動以AI關鍵算力、數據演算、邊緣智能和綠色永續四大主軸，邀請到聯發科技前瞻技術平台資深處長梁柏嵩、鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達、 2022世界超級電腦大賽冠軍團隊指導教授周志遠、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠、NVIDIA、Microsoft、Google Cloud等領域專家華山論劍，帶來產業變革之下的前瞻觀點與AI發展破局關鍵。

針對ChatGPT的熱議題，財團法人人工智慧科技基金會(AIF)領銜中央研究院、台智雲、東吳大學巨量資料學院、美庫爾數據商務顧問、國立政治大學等專家學者聚焦討論ChatGPT從算力到環境部署看人工智慧的未來發展、對企業數據的影響。並發布「2022產業AI化大調查」將深入剖析台灣不同產業之標竿企業導入AI的應用場景，了解標竿企業在數位轉型的過程中做了什麼事情，在算力、邊緣運算與AI For ESG進行什麼佈局與投資？並藉由調查結果描繪AI、數位轉型典範企業的樣貌。

本次展出多元，論壇之外更匯聚超過150家廠商與品牌，包含AWS、亞德諾半導體、達明機器人、開必拓數據、研華科技等指標大廠展示最新AI應用技術。去年廣受青年學子好評的AI 創新獎，今年則以「AI For Green」為競賽主題，結合Open Data，針對永續、綠能、碳排等相關的議題，共同探索科技可以如何為下一個世代賦能，看見AI嶄新的契機。

「AI EXPO Taiwan 2023」展期自4月19日至21日，為期三天在台北華山文創園區舉行，在新經濟時代下，企業如何運用高速算力與數據演算，整合跨域平台以及創新服務模式，重塑企業價值，「AI EXPO Taiwan 2023」引領業者掌握智勝趨勢動向，將百花齊放的人工智慧轉變成一個通用性強、綠色高效、安全可靠的計算系統，勾勒AI賦能新時代，締造產業新價值。