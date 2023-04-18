金獎影帝周潤發日前出席楊紫瓊主辦的聚會，現場星光熠熠，都為了慶祝她奪下奧斯卡影后，其中由他掌鏡的大合照，也讓粉絲們看到他寸頭新造型，滿頭白髮也引起討論；沒想到曾奪下金馬影后的吳君如今（18日）分享與周潤發跑山畫面，出賣67歲「發哥」私下超真實身材，精壯體格讓全網看呆。

日前楊紫瓊在奧斯卡奪下影后，回香港與演員好友們聚會畫面，出席陣容媲美頒獎典禮，周潤發也是座上賓，還在大合照中負責掌鏡，他白髮寸頭新造型又掀起討論，67歲的他看起來既無老態還更帥氣，被大讚越活越年輕。

吳君如出賣周潤發67歲真實體態。（圖／摘自吳君如IG）

曾獲得金馬影后的女星吳君如今日分享終於能和「發哥」一起跑山，在IG限時動態上傳多則周潤發私下運動的真實狀態，吳君如從周潤發背後拍攝，穿著合身運動裝，完全沒有贅肉或肚子，整個人結實又有線條，體態一點都不像是67歲，不輸年輕鮮肉。

有趣的是，吳君如還一度想用雙手吃周潤發豆腐，但被發現馬上停手，裝作若無其事的樣子，也看出兩人私下好交情。吳君如與周潤發都是當年港片輝煌時期的代表人物，他們在1987年合作《小生夢驚魂》後，隔年又都演出《公子多情》，至今已是認識30多年的好友。