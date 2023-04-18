4月初，26歲的義大利高山慢跑者安德里亞‧帕比(Andrea Papi)在阿爾卑斯山區被一隻棕熊咬死，是多年來少見的棕熊殺人事件。現在這隻犯案的棕熊已被捕，將由法庭審理牠的命運。

BBC報導，安德里亞是在特倫蒂諾-上安提傑(Trentino-Alto Adige)被殺，之後經過調查，殺人的棕熊是編別JJ4的17歲母熊，牠的捕獲地點距離先前的事故地點不遠。

安德里亞被咬死時，國家公園中心下達格殺令，一旦發現JJ4可以開槍，但之後射殺的命令被叫停，決定先帶到野生動物中心，由法院舉行聽證會來決定。

省長馬利齊歐•富加蒂(Maurizio Fugatti)在記者會上說：「我們本想當場殺死這隻熊，但顧慮到熊是受保護的動物，就決定以審理的形式來討論。」

棕熊是在二十年前，被重新野放到該地區，近年來它們的數量一直在增加。JJ4的父母，也是在歐洲保護計畫「熊的生態」(Life Ursus)當中，從斯洛文尼亞，帶到義大利北部。然而，熊的生活範圍與人們會來往的道路有重疊，造成不期而遇，由於熊是容易緊張並會過度反應的猛獸，傷人的頻率會比其他動物更多。2020 年，一對父子在佩勒山 (Mount Peller) 徒步旅行時，就被熊襲擊過。

護林員帶著狗，在雪地裡追踪到JJ4的腳印，之後在牠的可能路線上設下裝滿水果的管式熊陷阱，不久後被捕獲。JJ4被注射鎮靜劑，帶到特倫托市附近的動物護理中心，那裡還照顧著另一隻名為 M49 的熊。

M49 也是一隻逃跑熊，牠從自然公園逃跑了10個月，並在 2020 年第二次「越獄」時，成為歐洲頭號通緝犯。

另一隻被稱為MJ5的熊，也在幾公里外襲擊了一名徒步旅行者，特倫蒂諾州長告訴記者，現在的問題不只是 JJ4，而是人與動物的共存。據統計，當地的熊已激增100隻，與人類的衝突變得頻繁，如果沒有解決之道，市長威脅要辭職。

JJ4 的兩隻幼崽也被捕獲，但後來被釋放，特倫蒂諾的民防部門向公眾保證，小熊不會對人類構成威脅。