國民黨「2018班」北市議員紛紛表態參選立委，鍾沛君今（18）日完成黨內初選登記程序，在李柏毅、徐巧芯、游淑慧、張斯綱等夥伴打氣下，喊出「升級大安」六大政見。其中2022北市第一高票的李柏毅讚聲強調：「我相信鍾沛君有這能力可以勝任立委的職責！」2022也在松山信義選區拿下第一高票的徐巧芯則說「加油我的甘道夫」，自比為《魔戒》哈比人的留言引來網友莞爾。鍾沛君直呼：國民黨的年輕一代準備好了！

「我相信沛君有這能力可以勝任立委的職責。我跟沛君以前就是很好的朋友，今天能夠幫他站台我覺得非常榮幸，也希望沛君能夠不負選民所託，繼續做好每天該做的事情。」鍾沛君在臉書發文表示，這是李柏毅今天陪她去登記的肯定，謝謝他和徐巧芯、游淑慧、張斯綱的打氣，她已正式完成程序，成為國民黨大安區立委初選候選人。

鍾沛君強調，2018班的「同學們」如今各自在不同跑道奔跑著、努力著，看到彼此總能互相提醒不忘初心。國民黨的年輕一代準備好了，團結彼此的力量，用團體戰的方式投入選戰。她參選立委的初衷，就是希望把服務升級，六大政見不但要做到，而且要做得更好，「升級大安」是她從今往後的日常。

徐巧芯留言喊「加油我的甘道夫！」這是她自比哈比人，與有著最萌身高差好友之間的《魔戒》玩笑哏。鍾沛君回說「這句話怎麼好像有點浪漫？」還有網友打趣虧徐巧芯「恭喜完成一日雙塔V」，指的是另一位身高也很高的李柏毅，與鍾沛君兩人一起站在徐巧芯身旁的相映成趣。