中國的眼科市場正在成長起步階段，從2015年的18億美元增長至2019年26億美元，複合年均成長率（CAGR）為9.3％，而2019年到2025年預估將以18.6％的年增率加速成長，至2025年市場規模將達72億美元；其中乾眼症在中國的市場規模由2015年的2.72億美金增長至2019年的4.3億美金，實際CAGR為12.2％，而從2019年到2030年的CAGR預估為28.4％，至2030年有機會達到67億美元。

總經理徐文祺表示，乾眼症新藥BRM421為色素衍生上皮因子（Pigment Epithelial-Derived Factor, PEDF）胜肽技術平台（PDSP）所開發出的胜肽新藥，具全新的作用機轉，能促進輪狀幹細胞增生，達到角膜再生修復。

從已完成的臨床二期試驗數據顯示，BRM421在用藥一週後就有顯著效果，亦有良好的安全耐受性，因此在市場競爭上有很大的利基。

全福在2019年將中國、香港、澳門的商業開發權，授權給遠大醫藥集團之後，持續進行BRM421的開發，目前在美國多中心、雙盲、隨機、製劑對照（vehicle-controlled）的三期臨床試驗已開始收案，將招收逾700位的中重度乾眼症患者，預計2023年第四季完成臨床試驗，實際完成時間則需依收案狀況而定。