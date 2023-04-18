台中大遠百搶攻全面普發6000元商機，即日起至4月25日祭出加碼活動，App會員獨享當日累計滿6000元送200元、4大銀行全館當日累計刷6000元送100元，保健器材當日單筆滿5000元送600元，大家電當日單筆滿萬元送1000元。
台中大遠百9F家電專區祭出放大優惠，其中iRobot推出2大家庭必需品，Steam One Nomad＋400手持式蒸氣掛燙機，推薦價6000元，主打迷你方便；Stadler Form Leo 3D循環扇＋Zoe燭光水氧機1個，推薦價6000元。另虎牌多功能微電腦電子鍋＋輕量提倒式不鏽鋼保溫壺2L，推薦價6000元；及電烤火鍋＋時尚電氣快煮壺1.0L，推薦價6000元。
遠東百貨再加碼一波拉高客單價，4月18日～4月25日共8天，App會員獨享百貨服飾當日消費滿6000元送200元，4月18日～4月30日百貨服飾當日單筆每滿1000元抵用200元。4大銀行信用卡全館當日累計刷6000元送100元商品券。
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