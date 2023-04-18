大甲媽起駕宴今天晚間盛大登場，原本預計席開1000桌，不過因各大友宮熱情參與，增至近1100桌破以往紀錄。（陳淑娥攝）

大甲媽將於21日深夜展開9天8夜的南下遶境之旅，今年疫情趨緩，預料將湧入人山人海的香客，睽違3年的起駕宴18日晚間舉行，席開近1100桌刷新往年紀錄，湧入超過1萬人相當熱鬧。鎮瀾宮董事長顏清標表示，明年若疫情單純，一定辦得比今年更多桌，「媽祖婆的精神不怕人家吃，越吃越富有。」

大甲媽起駕宴今天晚間盛大登場，原本預計席開1000桌，不過因各大友宮熱情參與，爆桌增至近1100桌破以往紀錄，現場湧入逾萬人共吃平安宴，五彩繽紛的煙火更是點亮大甲城夜空。

顏清標指出，媽祖是慈悲的，我愛媽祖、媽祖也愛我們，有拜就有保庇，同時不斷感謝友宮的熱情贊助。他說，起駕宴後，所有工作人員就要茹素，不管吃8天或虔誠吃12天都可以。

顏清標表示，明年若疫情單純，一定辦得比今年更多桌，媽祖婆的精神不怕人家吃，越吃越富有，每次遶境來回都吃掉新港人好幾千萬，今天只是聊表意思，面子是大家公家的，21日歡迎大家來參加。顏清標也介紹說，「好久不見好朋友韓國瑜，他是媽祖婆的信徒，每年都來接媽祖。」

副董鄭銘坤指出，今年愛媽祖的主題很好，大甲媽起駕宴近1100桌，感謝沿途友宮及善心大德，希望大甲媽保佑風調雨順、國泰民安，同時也帶動台灣經濟。