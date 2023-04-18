少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV界出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。她近年與前東家約滿後宣布自立門戶，被認為是退出AV界的訊號，今年3月她正式宣布要引退，新上傳的影片中她也說出引退原因。

三上悠亞在YouTube頻道上傳新影片，和經紀人一起出鏡講述工作，表示已經拍攝完最後的引退作，拍攝結束後雖然感觸很多但沒有哭，也有很多人特地來看她，反而是經紀人捧著花和蛋糕大哭，因為沒想過她能榮耀退役，讓三上悠亞直呼感覺很幸福，同時也調侃經紀人：「坐計程車離開時看到他哭得死去活來，心想這人平時好像沒血沒淚，真是意想不到。」

三上悠亞透露引退原因。（來源／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube YouTube）

三上悠亞也透露這8年一直在拍攝，引退原因是不想再獻身了，加上副業收入也足夠，還有一個關鍵點是「AV界實在太現實了，不賣的女優馬上就會被丟掉！」讓她決定要跳出AV女優身份。AV達人一劍浣春秋在YouTube頻道「一劍浣春秋與他的暗黑小夥伴」提到曾有打算找三上悠亞合作，透露三上悠亞大約8月引退，8月有可能會來台灣參加TRE台北國際成人展，到時候會在台上跟大家宣布要引退。

（來源／一劍浣春秋與他的暗黑小夥伴YouTube）

三上悠亞先前宣布引退消息時，傳出是因為要和上海小開結婚，也有傳是和日本Youtuber「KANO」交往，三上悠亞事後澄清沒有要結婚，現在還沒遇到對的人。