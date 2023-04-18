性感女神鍾麗緹近日直播賣麻辣小龍蝦時，卻在途中爆哭，雖然一旁助理解釋她是因為太辣才落淚，仍引起網友熱議，質疑她是否婚姻亮紅燈，對次，老公張倫碩開直播強調兩人感情沒有問題，但風波似乎未平息，鍾麗緹今（18日）發文吐心聲，並呼籲外界「停止造謠、停止網路暴力、停止以訛傳訛」。

鍾麗緹談到之前的直播，把她們一家人推上風口浪尖，還利用「七年之癢」當作話題吸引眼球，她心疼張倫碩並替他喊冤：「從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麼的努力、多麼優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？」

鍾麗緹心疼結婚7年「老公沒有自己的名字。（圖／取自鍾麗緹微博）

她知道身為公眾人物，很多行為被放大是正常的，但她希望「別造謠、別亂說、別瞎猜」，而她也想盡做為老婆、做為媽媽、做為女兒、做為兒媳婦的職責，替家人說話：「他們都很愛我，我也很愛很愛他們，我想盡全力去保護好他們」，盼大家停止造謠、網暴、以訛傳訛」，以充滿正能量的態度生活。