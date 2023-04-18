去年板卡產業遭逢庫存調整、顯卡帶來的超額利潤消退等影響，營運明顯走緩，不過技嘉全年營收仍站在千億元大關，加上伺服器業務相對有撐，又有業外收益加持，去年全年稅後純益65.39億元、EPS達10.29元，仍然是大幅優於2021年以前各年度表現。

受到俄烏戰爭效應發酵、高通膨及升息等大環境因素，在今年上半年持續對整體消費市場帶來負面影響，不過技嘉今年第一季受惠於主機板、顯示卡出貨動能增溫，伺服器業務亦維持穩定下，第一季營收達280.42億元，相對於電子業首季營收多是季減來說，是罕見的逆勢季增，雖然第一季營收年減14％，但仍站歷年同期第三高。

延續英特爾及AMD新一代CPU平台推出所帶動的主板新品效益，技嘉第一季主板出貨及營收同步增長，隨著NVIDIA中階顯卡新品RTX 4070系列即將於本周上市，預期將推助主流的中階顯卡市場進一步活絡，加上季底適逢中國電商年中銷售黃金檔期，皆可望為技嘉在第二季板卡業務挹注利多。

法人亦看好接續於第二、三季，NVIDIA及超維將陸續有中階以下主流顯卡新品推出，可望於下半年傳統旺季帶動電競升級／換機需求回歸，樂估技嘉2023年營收皆有機會重回成長正軌。