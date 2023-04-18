大陸宣布對台進行貿易壁壘制裁，首次透過WTO管道通知台灣。政大國關中心研究員陳德昇指出，大陸若對台灣產品做出新規範或制裁，或對台灣產業及中下階層造成衝擊。台大政治系副教授蔡季廷則認為，從此可以看出中國的法律戰越來越全面完備，北京利用其市場的強大力量掌握更多主控權，與美國有越來越多法律上的解釋競爭，「已非吳下阿蒙」。

政治大學國關中心18日舉辦「解析蔡英文總統與馬英九前總統出訪的後續影響」座談會，陳德昇表示，兩岸關係從政治、外交和軍事等硬的層面在結構上難以改變，張力持續升高；中共也在雙英出訪後對台實施貿易壁壘調查，且在學術等各種交流上仍有比較大的障礙，雙方的認知差距還是很大，在經濟、社會、文化等軟的層面上也出現結構性變化，兩岸關係仍處在不利的格局。

陳德昇進一步說，大陸對台灣2455件商品進行貿易壁壘調查，這勢必帶來3個結果，即兩岸政府是否磋商？在當前政治氛圍下磋商效果的好壞？及此調查對台灣經濟社會的衝擊狀態。他表示，過去大陸很忌諱向世界貿易組織（WTO）就兩岸經貿問題提告，避免凸顯主權爭議，但如今大陸已通過WTO管道向我方表達訴求，發生改變。

陳德昇表示，今年1月起至明年1月，台灣進入「政治敏感期」，大陸是否會對台灣農工產品等做出新規範或選擇，又此類相關制裁是否會對台灣國內產業及中下階層百姓產生事實上的衝擊。他認為，中共已經對台啟動經濟上的手段，過去台灣對大陸經濟依存度曾高達43％，目前雖呈現下降趨勢，但貿易分散措施始終未落實，或許是兩岸互動中較大的風險。

蔡季廷認為，中共的法律戰很難全部歸因到雙英出訪，因這需要長時間的醞釀，而雙英出訪給了中共嘗試的機會。譬如說台海中線是否存在等問題，大陸學者和官員對此早有長時間的討論，而在去年圍台軍演屢次被提及，實際上是釋出了政治訊號與回應，中共未來是否會增加台海海上臨檢的次數，值得觀察。

蔡季廷指出，過去中共制定《反分裂國家法》屬國內法，而在近10年乃至兩次對台軍演，使用了越來越多的國際法，更利用國際組織的機制等來強化自身實施貿易制裁的正當性，可以說中國法律戰在手段上越來越全面完備。同時，大陸利用其市場的強大力量，在談判上可以有更多主控權，與美國有越來越多法律上的競爭及各種解釋，甚至可利用其他國家的法院干擾台灣及美國，已非吳下阿蒙。