桃園市長張善政選前提出「產婦心理諮商」政見，規畫對產後6個月內的婦女提供補助，每次2000元、每人最多4次，不分黨派議員都關心進度，衛生局長劉宜廉指出，預計5月中旬上路，且伴侶也納入補助。

議員錢龍說，樂見桃園對產婦提出更多照顧，但認為應該更加積極主動關懷，而非被動等通報，才能預防憾事。議員李宗豪也認為，常見憂鬱婦女沒有病識感，不能只靠產婦自己填寫愛丁堡憂鬱量表，建議參考民間機構定期派員關心產婦，透過對話才能真正知悉有無風險。

議員孫韻璇、陳雅倫、王珮毓和黃瓊慧都以親身經歷提到不能忽略爸爸的角色，也直指新手爸爸沒有共同照顧新生兒，產婦憂鬱症會高2至4倍，應打破框架，讓照顧新生兒的父母都能有情緒釋放管道，更應從產前建立產後憂鬱認知。議員呂林小鳳、黃家齊則說預約容易額滿，擔憂看得到、用不到。

「配偶非常重要，因此我們也納入配偶諮詢！」劉宜廉說，經統計約有10至20％產婦會罹患產後憂鬱症，市府提出產後憂鬱心理諮商協助計畫，提供設籍於本市且產後6個月內的婦女及伴侶，每次2000元、最多4次的心理諮商服務，民眾都不用再出錢，預計5月中母親節前後上路。

劉宜廉說，初步意願調查有83家醫療機構表態願意參與，屆時預約會更方便快速，他也提到，合作的婦產科醫療院所及中醫醫療機構，會協助符合資格的婦女施測愛丁堡產後憂鬱量表，針對高風險產後婦女轉介至衛生局，提供相關心理諮商或中醫調理服務，其他符合資格的產後婦女若有使用意願，也可致電衛生局協助媒合適合機構，或直接到合約院所。

桃園市張善政