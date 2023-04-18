中共航母山東艦先前參與環台軍演，突破第一島鏈駛到台灣東部外海，17日已經駛到日本最南端的沖之鳥礁東南海域，距離美軍關島基地僅 710 公里。福建艦近日也傳出離開原泊位，可能已開始測試彈射器。前大使介文汲今（18）日就分析，若中共海軍擁有 3 艘現役航母，將會對第二、三島鏈之間形成「區域拒止」，牽制關島的美軍，西太平洋局勢也將徹底改變。

據日本防衛省指出，山東艦自軍演結束後一直在太平洋活動，17日曾航行至關島以西710公里處。而去年 12 月，中共航母遼寧艦也曾靠近到關島以西 500 公里的範圍。

介文汲今在《新聞大白話》節目中表示，解放軍在去年的海軍節就發布預告「中國海軍要走向深藍」，今年應該就會突破第二島鏈，很快就會突破第三島鏈，航母本就是攻擊性武器，若加上艦載機「殲-15」火力就會非常強大，也能對敵人形成戰略威懾和壓力，若僅放在第一島鏈就只有防守作用，但航母真正厲害的是「武力投射」的能力，所以國家一定要夠強盛才養的起。

按目前進度，福建艦可能在2025年正式入役，屆中國將進入3航母時代。（圖／央視截圖)

介文汲分析，日前軍演山東艦駛到我國東部外海進行「外阻內封」，實際上就是要實現「區域拒止」，擋住從關島支援的美軍，如今山東艦又更靠近關島，就是要讓關島的美國海軍、空軍想支援時，都受到山東艦的牽制。

介文汲指出，中共軍力是很有計畫的快速建軍，包括第三艘福建艦也已經開始進行測試，他認為，若是中共海軍擁有 3 艘航母，對於第二島鏈，甚至第二、第三島鏈之間，都能形成有效的作戰能力，並具備區域拒止的能力。

介文汲認為，再加上東風導彈系統，將不只有防衛的能力、還有攻擊能力，「在軍事上，最好的防守是攻擊」，只會防守就只有挨打的份，而從中共海軍的艦艇快速建造、航空母艦快速增加，很快就會具備打擊能力，西太平洋的局勢也會因此發生轉變。