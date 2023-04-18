國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前證實，曾勸進前台南市議員謝龍介參戰台北市第二選區（士林、大同）立委初選。謝龍介17日回應，並沒有規劃參選士林、大同，「因為我要祝福王世堅」，個人角色的安排，以大局和團結為主。對此，近日就有一份最新民調指出，有83％的民眾認為謝龍介2024可出戰「不分區立委」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》18日對於「你認爲謝龍介在2024大選應該扮演什麼角色？」進行了網路民調，截至18日21時，已有2.6萬人進行投票，有83％的民眾認為「列不分區立委」、有14％的民眾認為「選台南市區域立委」，僅有3％的民眾認為「選台北市大同士林區域立委」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「列不區進可攻、退可守，最重要的是謝龍介也是全台各候選人最強的助選員」、「謝龍介在地奮鬥那麼多年，用心為在地鄉親服務，其精神可嘉」、「謝龍介最熱心，最有戰鬥力，也是最有愛國心的棟之才，該列入不分區立委，方可長才」、「謝龍介為了國民黨在台南拼了這麼多年，值得一席不分區」、「謝龍介真的是人才，國民黨要懂得惜才」。