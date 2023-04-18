根據衛福部110年十大死因首位為惡性腫瘤，肺癌是各癌症的頭號殺手，台灣每52分鐘就有一人死於肺癌，而低劑量電腦斷層掃描 (LDCT)已被國際實證為早期發現肺癌的最有效篩檢工具，能有效揪出早期肺癌，有利即早發現0-1期早期癌，而早期治療存活率達90%。

肺癌危險因子包含吸菸、環境因素（如二手菸、空污等）、家族病史、疾病史（結核病、慢性阻塞性肺病病史）。肺癌被稱為無聲殺手，是因早期肺癌多無明顯症狀，有顯著症狀就醫時多已進入晚期階段，使得肺癌具有高死亡率與低存活率，衛福部108年癌症登記報告顯示，全國肺癌有62.4%在經確診癌症時為第3~4期，其5年存活率僅剩1~3成；相較於早期 (0~1期)發現癌症5年存活率可達9成。

衛福部已於去年7月，針對「50至74歲重度吸菸史者(30包年)」與「50~74歲男性或45~74歲女性具肺癌家族史者」2年一次推動公費肺癌篩檢，即運用LDCT來偵測小於1公分的肺部結節，LDCT具更高敏感性及更高機會早期發現病灶，經醫學實證透過LDCT篩檢可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

此外，依據衛福部與台灣肺癌學會的研究，對於不吸菸卻罹患肺癌，肺癌家族史是目前所知最重要的危險因子，LDCT篩檢可強化不吸菸具家族史者的肺癌檢出率。

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