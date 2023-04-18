大陸知名選秀節目《乘風破浪的姐姐》每季話題不斷，第三季王心凌的加入，更讓歌曲＜愛你＞再度被傳唱，不僅捧紅參加的明星藝人，也屢屢掀起討論聲浪，近期《浪姐4》開始錄製第一場演出，卻傳出徐懷鈺拖累隊友，讓同組的賈靜雯不滿。

近期，陸網上盛傳《浪姐4》錄製第一場舞台的分組及表演名單，其中共分為5人組、4人組及2人組，台灣女星徐懷鈺、賈靜雯同屬表演歌曲《路燈下的小姑娘》的隊伍，而同組成員還有李彩樺以及陳意涵等人。另外的4人組還有《See Tình》陳嘉樺Ella、芝芙chipu、吳倩、張嘉倪；以及《以愛為囚》凱莉Kelly、汪小敏、蔡少芬、趙麗娜等。

豈料，陸網上有網友爆料，稱在《路燈下的小姑娘》舞台中，徐懷鈺表現尚待改進，除了跟不上動作外，連組名都未記住，看似不重視此次舞台，更透露同組的賈靜雯或是無法忍受她而在台上暗諷。不過，賈靜雯的粉絲認為，以她的個性並不會有此舉動，懷疑該則傳聞的真實性。

網傳徐懷鈺拖後腿使賈靜雯不滿。(圖／翻攝自微博)

而相關內容在陸網上流傳後，不少網友認為徐懷鈺此舉是不僅不尊重舞台，更不在乎隊友，抨擊：「這樣對得起每天都練到半夜的賈靜雯嗎？」對此，也有網友幫徐懷鈺緩頰，表示：「徐懷鈺最近商演比較多，而沒時間練習」，此外也有人認為此舉或是節目組在製造話題，希望各家粉絲能等到開播後再評論，一時掀起不少討論。