行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元經費，將於今年底到期，外傳內政部營建署盤點各縣市政府，發現桃園市受列管28校，卻0提案。桃園市政府工務局澄清，受列管28校中，內政部營建署已於去年4月11日核定「桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程」1案，市府今年4月7日已函文提報龜山大崗國小、大溪中興國小、觀音草漯國小及蘆竹錦興國小等4案，並非報載0提案。

工務局指出，另其餘23校經市府跨局處會議檢討，17案因改善規模較小，由交通局、養工處、公所以開口契約或小額方式處理即可，另有6案因地主或其他工程問題無法施作，故已提報並經教育部同意解除列管。

校園周邊安全道路是桃市府112年重要道路改善政策，目前已規劃於二、三年內改善50所學校通學步道環境，且已於4月完成大溪區南興國小、中壢區新街國小工程。因此，除了已提報5案爭取中央補助以外，今年度預計將再提報中壢內壢國小、平鎮東安國小、八德大安國小、瑞豐國小、觀音新坡國小、龜山國小等6案校園安全道路改善計畫納入教育部列管，爭取中央補助，逐步改善桃園學童通學環境。