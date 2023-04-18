針對今年以來物價漲幅持續走低，有關中國經濟可能出現通貨緊縮的傳言甚囂塵上。大陸國家統計局新聞發言人傅淩暉對此表示，「總的來看，當前中國經濟沒有出現通貨緊縮，下階段也不會出現通縮。」

《新華社》指出，通貨緊縮的定義是物價總水平持續下降，往往還伴隨著貨幣供應量減少和經濟衰退。傅淩暉表示，一季度大陸消費者價格指數（CPI）同比溫和上漲1.3%。貨幣供應量來看，3月末廣義貨幣M2增長12.7%，增長較快；從經濟增長情況看，1季度中國經濟增長4.5%，比上4季度回升。整體上看，不存在通貨緊縮的情況。

傅淩暉説，今年一季度消費者物價指數(CPI)漲幅回落主要受一些階段性因素影響：春節後農副食品市場需求回落，價格有所下行；國際石油市場價格回落帶動能源價格走低；車企降價促銷力度較大等等。儘管CPI漲幅有所回落，但市場供求保持基本穩定態勢。

傅淩暉預測，從下階段來看，物價會穩步恢復，價格帶動會逐步增強，不會出現通貨緊縮情況。從價格表現來看，由於去年基數較高，國際大宗商品價格漲幅較高，再加上國內受疫情影響供給偏緊，導致去年二季度CPI漲幅比較高，今年二季度CPI漲幅可能保持低位，但這不意味著出現了通縮。隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到合理水平。