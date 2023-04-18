花蓮縣政府即日起至8月試辦6條接駁車路線，連結地方及宜蘭、南投等鄰近縣市景點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠疫情解封，觀光商機陸續回溫，花蓮縣政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸，即日起至8月試辦6條接駁車路線，連結在地跟宜蘭、南投等鄰近縣市景點，今由其中一條「洄瀾埔里清境線」首發，從花蓮一路沿中橫公路開往南投埔里，讓參加首發團的民眾重溫過去搭乘「金馬號」奔馳山路的回憶，且適逢高山杜鵑花季，沿途美景好療癒。

縣府建設處指出，6條試辦的接駁路線分別為「洄瀾埔里清境線」、「蘇花雙城環狀線」、「宜蘭布洛灣城際線」、「月牙灣環狀線」、「洽公專車」及「洄瀾美食專車」，即日起至8月陸續發車。

「洄瀾埔里清境線」為花蓮至南投埔里2日遊的路線；「蘇花雙城環狀線」是從花蓮到宜蘭冬山河親水公園、烏石港遊客中心及蘇澳服務站的路線；「宜蘭布洛灣城際線」為宜蘭發車走訪花蓮太魯閣國家公園、新城老街、七星潭遊憩區等景點的路線；「月牙灣環狀線」及「洄瀾美食專車」則是旅遊花蓮地方景點的路線。

今天由「洄瀾埔里清境線」率先發車，從花蓮轉運站出發，一路沿著中橫公路行駛，沿途停靠大禹嶺、清境、霧社等景點，由於過去曾有「金馬號」行駛同條路線直至台中，讓參加首發團的民眾直呼好懷念，彷彿穿越時空，回到40多年前，很有意義。

建設處表示，6條試辦的接駁路線試營運期間，洽公專車及美食專車免費搭乘，其他遊程路線費用自288元至1200元不等，採預約制，滿10人即可發車，民眾前往華聯客運官網及明利旅行社官網報名。

縣府配合高山花季，鼓勵65歲以上銀髮族出遊賞花，洄瀾埔里清境線首發前2梯次特別贈送每人盥洗旅行組及花香入浴劑；另，民眾搭乘時填寫問券，實際回饋意見亦能參加抽獎，有機會得到7-Eleven 500元禮券。