一年一度「2023新竹美展」將於6月18日起至20日止開放徵件，凡出生或現設籍、居住、就學、就業於新竹縣市的藝文朋友皆可參賽，創作類別有西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術、東方媒材、書法篆刻、工藝設計等6大類，首獎獎金15萬元，總獎金高達145萬元，歡迎藝文創作菁英踴躍投件。

新竹縣長楊文科說，倡導新竹縣市藝文風氣，促進地方文化藝術健全發展，鼓勵藝術工作者持續創作，提升藝術創作交流平台，期盼落實藝術與生活結合之理念。

徵件時間為6月18日至20日止，收件時間為上午9時至11時30分及下午13時至16時30分，請民眾依類別參賽分別送達指定收件處。西方媒材類、影像暨數位內容科技媒體類及立體暨造形藝術類，送至新竹縣政府文化局美術館。另東方媒材類、書法篆刻類及工藝設計類，則送至新竹市文化局演藝廳A、B展區。

「2023新竹美展」徵件簡章請至新竹縣政府文化局網站(www.hchcc.gov.tw)、新竹市文化局網站(https://culture.hccg.gov.tw)下載，或至縣、市文化局服務台索取。縣府文化局也預告得獎作品將於9月27日至10月15日於新竹縣、市文化局共同展出，並訂10月1日於新竹縣政府文化局美術館105展廳舉行頒獎典禮，屆時誠摯歡迎新竹縣市對藝術創作朋友共襄盛舉。