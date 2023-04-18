為引進產業帶動豐原地區發展，台中市政府經濟發展局表示，豐富專案金融服務專用區辦理設定地上權70年公告招商，自今年4月17日起至5月31日展開，期盼藉由吸引民間企業投資，帶動周邊發展及就業機會，歡迎企業踴躍投資。

經發局官員表示，豐富專案金融服務專用區(一心段1130地號)，鄰近中科后里園區、豐洲科技工業區及潭子科技產業園區，就業人口龐大，極具發展潛力，經綜合考量歷來訪廠蒐集意見、國內市場趨勢等因素，擴大此案策略性產業範疇，完整涵蓋金融後台服務產業、生技產業、運動產業，並納入製造業(不含生產、裝配、加工)、策略性服務業、健康福祉領域等50項產業，盼提供市場充分投資誘因，加速帶動區域開發力道。

此外，為呼應公托公幼倍增計畫，此案特別規範投資廠商應無償提供700平方公尺公益空間，作為公設民營托嬰中心或社區公共托育家園使用，期盼打造育兒友善環境，增進台中市居民社會福祉。

經發局指出，該案周邊緊鄰開發中商業區、住宅區及興建中的豐原國民暨兒童運動中心，未來可望引進龐大居住人口及上班族群；聯外道路除可透過中正路直通高速公路豐原交流道銜接台中市區，也可藉由豐原大道串連豐原區內各主要聯絡道路，交通十分便利。該案整體面積1.96公頃，大小適中形狀方正，建蔽率55％、容積率350％，發展前景可期。