據《北京日報》消息，今日12時57分，北京豐台區長峰醫院住院部東樓發生火警，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。13時33分許，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。
據報，截至18時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。
公開資料顯示，北京長峰醫院是一所以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，是北京市醫保定點醫院。
據《北京日報》消息，今日12時57分，北京豐台區長峰醫院住院部東樓發生火警，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。13時33分許，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。
據報，截至18時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。
公開資料顯示，北京長峰醫院是一所以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，是北京市醫保定點醫院。
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