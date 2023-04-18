光陽集團將於19日上午，在董事長柯勝峯帶隊下，拜會基隆市政府。光陽集團也於18日晚間在基市府大廳布置。（張志康攝）

繼10日中華汽車帶著旗下的勁炫125電動機車拜會基隆市政府後，光陽機車預計將於19日上午，由董事長柯勝峯帶隊拜會基隆市長謝國樑，光陽集團17日晚間已經兩部將加入基市府青年電動機車方案的車款放在市府大廳展示。

自謝國樑上任後，其「青年電動機車」的政策，就成為基市政壇的熱門話題。繼10日中華汽車在總經理陳昭文帶領下拜會基隆市政府後，光陽集團及基隆市政府也於17日傍晚發布採訪通知，光陽機車董事長柯勝峯將於18日上午率隊拜會基隆市政府。

光陽集團也在市府下班後，派遣工作人員將兩部將於18日展示的電動機車運進市府展示。據了解，光陽集團將以新產品發表會的規格，向基隆市政府展現旗下產品的優點。

事實上，19日的拜會並非光陽集團首次拜會基隆市府及謝國樑。據消息人士指出，早在10日中華汽車拜會當天，光陽集團執行長柯俊斌便曾私下拜會謝國樑，只是當天屬於不公開行程，因此無論是光陽集團還是基隆市府都三緘其口。

光陽集團預計將於19日在基隆市府展示的車款，包括了Ionex i-One，以及Ionex S6兩款車型，前者在市場上的建議售價為63800元，後者84000元，都遠超基隆市府設定的新台幣4萬元門檻。這也與先前中華汽車擬加入基市府青年電動機車專案的eMoving勁炫125相彷，其建議售價也高達77900元。

不過，基隆市政府也強調，青年電動機車相關的專案，要等到年中基隆市議會通過了追加減預算後，才能正式開跑，預計最快推動這項專案，也將是下半年的事情。