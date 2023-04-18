久別的重逢！大陸寧夏省有男子去車廠賞車時，竟然巧遇分手5年的「初戀女友」，雙方互相寒暄問了「還單身吧？」，男子便邀請「初戀女友」一起賞車、聊天，男子終於鼓起勇氣，並牽起對方的手問「我們重新在一起吧」，竟然也獲得女方的答應，讓男子開心不已；對此，網友也笑稱「本來能銷售2台，現在好了，只賣了1台」、「上天的安排，是你的走不掉」。

綜合陸媒報導，寧夏省有名男子前往車廠賞車時，突然巧遇已經分手5年的初戀女友，雙方互相寒暄並問了對方「還單身吧？」，隨後男子便邀著初戀女友一起看車，雙方邊聊天邊看車，聊了許久，男子鼓起勇氣牽起初戀女友的手喊著「我們重新在一起吧」，也獲得初戀女友羞澀的答應，也讓一旁的女銷售員看傻眼又開心。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「本來能銷售2台，現在好了，只賣了1台」、「上天的安排，是你的走不掉」、「世上所有的相遇都是久別重逢」、「一定是特别的缘分才能成為一家人」；然而，也有網友質疑畫面中的男女，好像演戲一樣，認為雙方的行為有點牽強。