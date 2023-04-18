海軍司令梅家樹上將去年6月15日才升任海軍司令，任期未滿一年就升任參謀總長，創下國軍軍種司令任期最短的紀錄，雖然跌破大部分人的眼鏡，但卻也拍手鼓掌，因為梅家樹在擔任海軍參謀長至今，歷經雄三飛彈誤射、敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚，都是由梅出面進行危機處理並對外致歉，堪稱是危機處理專家，因此外界對於梅接任總長，也認為是小英總統在調整軍方高階將領人事上的一手好棋。

參謀總長陳寶餘的任期在月底屆滿，下任總長人選半年來傳得沸沸揚揚，相關人士均被點過名，就唯獨缺少梅家樹，主要是他接任海軍司令未滿一年，過去尚無軍種司令就任一年即升任總長的慣例，因此被外界人士主動排除在外。

連軍方內部都認為，總長接任人選，論期別及與層峰的關係，國防大學校長劉志斌上將應是不二人選，未料由梅家樹出線跌破眾人眼鏡，至於為何會打破慣例，軍中分析，仍應該與潛艦國造有高度關聯。

「潛艦國造」原型艦正在進行船段封殼作業，台船預估最快於今年9月下水。潛艦國造是小英任內最重要的政績，也是我國軍建軍的歷史里程碑，為了順利完成這項重大建軍案，由專業度高的海軍將領接任勢在必行。

再加上去年8月繞台軍演與本月初環台軍演，梅家樹靈活運用海軍戰備艦艇應對，也讓層峰更為賞識。

梅家樹是海軍官校74年班畢業，曾擔任成功級巡防艦、基隆級驅逐艦的上校艦長、少將戰隊長與艦隊長，以及海軍戰系工廠少將廠，海軍內部皆認為他專業度素養高，行事開明、身段柔軟，向來勇於承擔任事。

此外，梅也擔任過前國防部長高廣圻政務辦公室主任一職，當年晉升時是國內最年輕的中將。梅家樹堪稱海軍的危機處理專家，2016年雄3飛彈誤射，時任海軍司令部參謀長梅家樹，親上火線說明，同年海軍陸戰隊發生憲兵虐死小白狗事件，他出面坦承動保教育確實有疏失，鞠躬致歉。

2017年慶富獵雷艦案，也是梅家樹出面代表國軍對外發言，3年前海軍爆發大規模感染新冠肺炎，時任副司令的梅家樹也是首位出來鞠躬道歉的軍官。