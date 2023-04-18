情侶吵架想當和事佬被漠視，男子開槍洩憤被逮。(警方提供)

屏東警方18日清晨5點許，接獲民眾報案指出，萬丹鄉一處複合式釣蝦場一對同性情侶疑因感情糾紛，同桌友人想當和事佬，不料被拒絕，男子面子掛不住，回到住處拿槍，並返回釣蝦場對空鳴槍後逃逸，警方12小時火速逮人，查明原因後直呼「真的吃飽太閒」。

警方表示，當時一行10餘人相約釣蝦場唱歌，席間一對同性情侶酒後起了爭執，現場同桌友人26歲梁姓男子欲當起和事佬，但雙方都不願退讓，更直接將他當空氣，梁男自認面子掛不住，隨及招來28歲吳姓男子駕車載他返回住處，隨後又返回釣蝦場，即對空鳴槍。

員警獲報後立即成立專案小組，同時報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，12小時內就將梁男與吳男拘提到案，並起出非制式手槍1支及子彈1發，訊後依違反槍砲彈藥管制條例移送。

屏東警分局長蔡培元表示，為維護轄區治安，即日起將加強轄內酒店、卡拉OK、KTV、電子遊戲場等娛樂場所深夜臨檢頻率與強度，全力掃蕩各式非法槍械，絕不容許不法分子在轄區作亂。