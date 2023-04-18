大甲媽起駕宴席開近1100桌，刷新以往紀錄。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標與前高雄市長韓國瑜簡單寒暄。（陳淑娥攝）

大甲媽將於21日深夜展開9天8夜的南下遶境之旅，18日晚間舉行起駕宴，鎮瀾宮董事長顏清標近7時入場，但氣色略為不佳，前立委顏寬恒僅表示，「父親太過勞累，近期在休養。」不過，顏清標上台致詞仍鏗鏘有力，不改幽默個性說，「拜託大家不要打架，每次打架都算他標仔的，他很淒慘，都被罵。」

由於今年疫情趨緩，大甲鎮瀾宮恢復以往遶境規模，身為媽祖虔誠信徒的顏清標，雖然身體略顯虛弱，但看到起駕宴的盛大壯觀場面，喜悅之情溢於言表。

顏清標上台後相當開心，提到媽祖婆仍是鏗鏘有力，長達8、9分鐘的致詞，不斷感謝友宮的熱情贊助，他不改幽默性格，依然開自己玩笑及調侃女兒顏莉敏。他說，顏莉敏茹素1個月，還是瘦不下來；同時也提到兒子顏寬恒將會陪媽祖婆南下。

顏清標最後也拜託大家，「要抬轎來說一聲，不要打架，每次打架都算他標仔的，他很淒慘，都被罵，大家平安來、平安去。」