被稱為「性感歌后」、「拉丁小天后」的美籍古巴裔歌手卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello），身材火辣擁有一票死忠粉絲，她與歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）曾愛得轟轟烈烈，卻於前年底宣布結束2年感情，令不少粉絲感到錯愕，近日她在音樂節與前男友尚恩曼德斯被拍到熱情激吻，讓外界猜測是否有可能復合，不過友人透露兩人沒有復合。

根據《Page Six》報導，知情人士透露儘管卡蜜拉和尚恩曼德斯在科切拉音樂節重聚，但他們沒有復合，「尚恩和卡蜜拉仍是朋友，但他們不會再約會了，他們分手後一直保持聯繫」，這次見面不是偶然，兩人正好都要去科切拉音樂節，於是決定在活動上碰面。

近日舉辦科切拉音樂節，許多歌手都到場參加，有媒體拍到卡蜜拉與尚恩碰面，兩人先是交流，接著卡蜜拉主動擁抱尚恩，並當眾熱情激吻，互動非常親密，見狀有狗仔上前詢問兩人是否復合，卡蜜拉首先承認，但卻有知情人士否認，讓許多人好奇尚恩的態度和兩人的關係。

Cutest video so far of Camila Cabello and Shawn Mendes spotted kissing eachother a year after their break up at Coachella #COACHELLA2023 pic.twitter.com/zOyaQSeIiC — Kim Muca (@KimMuca_) April 15, 2023

而尚恩今年初傳與喬斯琳·米蘭達(Jocelyne Miranda)的50歲明星御用按摩師約會，據悉喬斯琳在尚恩身邊多年，還陪伴出席各種重要典禮，雖然已經50歲，但外表仍相當年輕。喬斯琳專攻身體生物力學、生物動力法，同時精通人體軟組織，在業界有20年的經驗，客戶都是名人，包括小賈斯汀夫婦、超模坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)、饒舌歌手波茲·馬龍（Post Malone）等人。