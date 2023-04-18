母親節將到，高雄市大高雄不動產開發商業同業公會在短短1個月內，號召上揚建設、城揚建設、合心開發、立延金屬、永記造漆等公司，為高雄市單親家園增設玄關門貓眼、內牆油漆粉刷，並汰舊換新變頻洗衣機等，讓高雄市單親家園煥然一新。

現場會勘第一時間，大高雄不動產開發公會理事長洪光佐就指示盡快協助，公會常務監事也是城揚建設公司副總經理許承凱，迅速到場協助玄關門貓眼安裝施工，他與施工師傅兩人互相搭配，戴著頭燈精準丈量貓眼裝設位置，仔細不馬虎，每戶安裝時間不到5分鐘即迅速完成，單親媽媽阿庭看到玄關門安裝貓眼設備，大讚「太好了!」心裡覺得更加安心。

南台灣雨季氣候潮濕，社工發現單親家園牆壁油漆剝落，大高雄不動產開發公會則連結虹牌油漆，提供45桶水性油漆、5桶壁癌漆、2桶底漆還有15組工具組，提供給單親家園住戶粉刷，更感心的是在施工過程發現家戶的二手洗衣機，經常故障需花費維修且耗電，造成單親家庭經濟上的負擔，馬上購置新的變頻洗衣機，希望在母親節前送給家戶好幫手，共同打造宜居的家園，家戶直呼：「住在高雄市單親家園好幸福」。

社會局長謝琍琍感謝公會結合企業一起協助推動社會福利服務工作，並致贈感謝狀。高雄市首創不分性別可申請入住單親家園，希望減輕單親家長獨自扶養的經濟壓力，除了「居住穩定」是優先必要解決的問題，也有專業的社工人員提供個案服務，當單親家園住戶遇到困難需要協助時，社工人員會透過會談評估，連結相關慈善單位或資源，也辦理豐富多元的家庭支持方案，如：夏令營、戶外教學、親子活動、親職講座及成長團體等免費活動及課程，讓家長及孩子無經濟負擔下，踴躍參加活動，成為堅強溫暖的「後頭厝」。

目前社會局已分別於左營區、小港區及鳳山區設置4處單親家園，提供獨自監護未滿18歲子女，無自用住宅的單親家長可申請入住，每月租金3500~4500元，今年1-6月上半年租金減租5成，每月1750至2250元，有需求者可電洽社會局婦女及保護服務科3303353申請入住。