據陸媒報導，北京豐台區長峰醫院18日中午發生嚴重火災，截至下午6時為止，已確認有21人死亡，傷者人數不明。事故原因正由警方調查中。

據《北京日報》報導，4月18日12時57分，豐台區消防救援支隊接獲報警，聲稱北京長峰醫院住院部東樓發生火情。隨後北京市消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。至13時33分，現場明火被撲滅。

報導說，至15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至18時為止，經轉院救治無效不幸死亡者有21人，傷者人數不明。事故原因正在進一步調查。