台海情勢日趨緊張局勢升高之際，為強化國軍戰力，有媒體報導美印太司令部將派遣兩百名訓練教官駐台，已進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明年一月一日起實施的「一年義務役」訓練並提出改進做法。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日就表示，「美軍會跟烏克蘭一樣的方式來幫助台灣」，引發討論。

吳子嘉17日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「未來如果我們台海發生戰爭的時候，美軍會在哪裡？美軍會跟烏克蘭一樣的方式來幫助台灣」，吳子嘉坦言，「現在美國教我們怎麼打仗，將來在情報上怎麼支援我們、在衛星上怎麼支援我們，這是未來可能會發生的實際狀態」。

吳子嘉指出，包括這一次在中國大陸圍台演習完的第二天，美國馬上就跟菲律賓演習，這些動作跟態度都很明確的告訴中國大陸『我會在這邊出現』，吳子嘉也強調，「現在美軍一定會用烏克蘭的方式，讓我們有能力單獨跟解放軍作戰，然後在最後的關頭上，讓我們自己能夠生存」。

最後吳子嘉也說，「但真正還是求人不如求己，還是要靠我們國軍、我們台灣人自己去面對解放軍的來犯，這是核心的問題，到最後一天解放軍要攻台的那一剎那，我們要能夠贏，這才是生存之道」。