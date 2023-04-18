大陸財聯社報導，大陸商務部新聞發言人18日就不可靠實體清單實施有關問題，發布「答記者問」，針對今年2月16日發布的不可靠實體清單公告中，禁止洛克希德·馬丁公司、雷神飛彈與防務公司等2家出售武器給台灣的美國2家企業高級管理人員入境之具體制裁措施，明確說明。

大陸商務部發言人稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據大陸《反外國制裁法》《對外貿易法》《國家安全法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》，決定自2023年2月16日起，禁止洛克希德·馬丁公司的詹姆斯·唐納德·泰克里特（James Donald Taiclet）、弗蘭克·安德魯·聖約翰（Frank Andrew St. John）、傑西·馬萊夫（Jesus Malave），雷神飛彈與防務公司的衛斯理·克雷默（Wesley D. Kremer）、阿格內斯·蘇德（Agnes Soeder）、錢德爾·尼赫恩（Chander Nijhon）以及上述2家企業的其他高級管理人員入境、在大陸工作、停留以及居留。

針對提問：公告中明確禁止2家企業從事與中國有關的進出口活動，大陸有關企業應當如何準確理解和執行該規定？

大陸商務部回應：洛克希德·馬丁公司、雷神飛彈與防務公司長期參與對台軍售，性質惡劣。此次大陸商務部決定禁止2家美企從事與中國有關的進出口活動，旨在防範中國產品用於其軍工業務。中方企業在經營活動中，應加強盡職調查和合規體系建設，核實交易資訊。中方企業從事出口、過境、轉運、通運等活動時，明知實際進口商或用戶為上述2家美企的，不得開展相關進出口活動。對於違反相關規定的，有關部門將依法依規追究責任。